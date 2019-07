தேசிய செய்திகள்

துணை சபாநாயகர் ரமாதேவி குறித்து அசாம் கான் ஆபாச பேச்சு, அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டி முடிவு -சபாநாயகர் அறிவிப்பு + "||" + Lok Sabha Speaker Om Birla on Azam Khan: I will call a meeting of leaders of all parties and then take a decision on this issue

