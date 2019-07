மாநில செய்திகள்

தமிழை விட சமஸ்கிருதம் தொன்மையான மொழி என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது கண்டனத்திற்குரியது - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + It is condemned that Sanskrit is referred to as the ancient language KSAzhagiri

