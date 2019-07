தேசிய செய்திகள்

“கர்நாடக முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்றார் எடியூரப்பா” வாழ்த்து தெரிவித்தார் ஆளுநர் வஜூபாய் வாலா + "||" + Karnataka BJP State President BS Yediyurappa takes oath as Chief Minister at Raj Bhavan in Bengaluru.

