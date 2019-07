தேசிய செய்திகள்

ஜூலை 29 காலை 10 மணிக்கு பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பேன் - எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + On Monday (29 July), I will prove majority at 10 am and pass the Finance Bill BS Yediyurappa after taking oath as the Karnataka Chief Minister today

