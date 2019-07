தேசிய செய்திகள்

பீகார் மாநில கவர்னராக நியமனம்: எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தார், பாகு சவுகான் + "||" + Fagu Chauhan resigns from UP Assembly after appointment as Bihar governor

பீகார் மாநில கவர்னராக நியமனம்: எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தார், பாகு சவுகான்