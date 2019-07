தேசிய செய்திகள்

அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் நிலாவில் குடியேறலாம் - பா.ஜனதா தலைவர் கருத்துக்கு பினராயி விஜயன் கண்டனம் + "||" + Adoor Gopalakrishnan can settle in the moon - Pinarayi Vijayan condemns BJP leader's remark

அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் நிலாவில் குடியேறலாம் - பா.ஜனதா தலைவர் கருத்துக்கு பினராயி விஜயன் கண்டனம்