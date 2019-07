தேசிய செய்திகள்

கேள்வியை புரிந்து கொள்ளும் குழந்தைகளை சாட்சியாக ஏற்கலாம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Children who understand the question may be accepted as a witness - the Supreme Court order

கேள்வியை புரிந்து கொள்ளும் குழந்தைகளை சாட்சியாக ஏற்கலாம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு