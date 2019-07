தேசிய செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: கர்நாடக சட்டமன்றத்தை சுற்றிலும் 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு 144 தடை உத்தரவு + "||" + Section 144 imposed in Bengaluru ahead of trust vote on Monday

