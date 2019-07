மாநில செய்திகள்

மும்மொழிக் கொள்கைக்கு உடனடியாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அதை வாபஸ் பெறவைத்தது திமுக தான் - மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் + "||" + Immediate opposition to the trilingual policy DMK withdrew MKStalin

