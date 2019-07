மாநில செய்திகள்

அதிமுகவை எந்த சக்தியாலும் வீழ்த்த முடியாது - ஆம்பூரில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரசாரம் + "||" + No power can bring down the AIADMK

அதிமுகவை எந்த சக்தியாலும் வீழ்த்த முடியாது - ஆம்பூரில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பிரசாரம்