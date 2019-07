தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் மத்திய மந்திரி ஜெய்பால் ரெட்டி காலமானார் + "||" + Telangana: Former Union Minister and Congress leader, Jaipal Reddy, passes away

முன்னாள் மத்திய மந்திரி ஜெய்பால் ரெட்டி காலமானார்