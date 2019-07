மாநில செய்திகள்

கிராமப்புறத்தினர் பயன்பெறும் வகையில் புதிய கல்விக்கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எச்.ராஜா பேட்டி + "||" + The new education policy is being designed

கிராமப்புறத்தினர் பயன்பெறும் வகையில் புதிய கல்விக்கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எச்.ராஜா பேட்டி