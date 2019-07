தேசிய செய்திகள்

இந்திய இளைஞர் காங்கிரசின் இடைக்கால தலைவராக சீனிவாஸ் நியமனம் + "||" + Srinivas BV has been appointed interim president of Indian Youth Congress

