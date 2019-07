தேசிய செய்திகள்

58 பழமையான சட்டங்களை நீக்கி புதிய சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது + "||" + Removing the 58 old laws, New legislative bill passed in Lok Sabha

