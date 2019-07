மாநில செய்திகள்

எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் ; குழந்தை பெற்றுக் கொண்டு கணவரோடு வாழத்தான் ஆசை - தீபா + "||" + I don't want politics; The desire to have a child and live with her husband Jayalalithaa niece Deepa

எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் ; குழந்தை பெற்றுக் கொண்டு கணவரோடு வாழத்தான் ஆசை - தீபா