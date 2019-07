மாநில செய்திகள்

வேலூர் தேர்தலுக்காக முத்தலாக் மசோதாவை எதிர்த்ததாக தமிழிசை கூறியது தவறு; அ.தி.மு.க. எம்.பி. நவநீதகிருஷ்ணன் + "||" + It is wrong to Tamilisai say that opposed the muthalaq bill for Vellore elections; AIADMK MP Navanitakirusnan

வேலூர் தேர்தலுக்காக முத்தலாக் மசோதாவை எதிர்த்ததாக தமிழிசை கூறியது தவறு; அ.தி.மு.க. எம்.பி. நவநீதகிருஷ்ணன்