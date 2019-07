தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களவையில் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே முத்தலாக் தடை மசோதா நிறைவேறியது: ஆதரவு - 99, எதிர்ப்பு - 84 + "||" + Amid protests in the Rajya Sabha, the Talaq Bill passed: support - 99, opposition - 84

மாநிலங்களவையில் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே முத்தலாக் தடை மசோதா நிறைவேறியது: ஆதரவு - 99, எதிர்ப்பு - 84