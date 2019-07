தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபையின்புதிய சபாநாயகராக விஸ்வேசுவர ஹெக்டே தேர்வு + "||" + Karnataka: Vishweshwar Hegde Kageri has been elected as the #Karnataka Legislative Assembly Speaker.

