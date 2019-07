டெலிவரிக்கு இந்து பையனை அனுப்புங்கள்; ஜொமாடோ அளித்த நெத்தியடி பதில்

புதுடெல்லி,

ஒரு வாடிக்கையாளர் இந்து டெலிவரி பையனை அனுப்புமாறு கேட்க அதற்கு ஜொமாடோ தரப்பில் உன்னதமான பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அது இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது.

அமித் சுக்லா என்ற நபர் உணவு விநியோகிக்கும் ஜொமாடோவிலிருந்து உணவு ஆர்டர் செய்திருந்தார், ஆனால் நிறுவனம் தனது ஆர்டரை வழங்க இந்து அல்லாத ஒருவரை சவாரிக்கு ஒதுக்கியிருந்தது. அவர் தனது உணவை இந்து அல்லாத ஒருவரால் வாங்க விரும்பவில்லை என்பதால், அந்த உத்தரவை ரத்து செய்தார், அதற்காக பணத்தைத் திரும்பப் பெறவில்லை.

இது குறித்து அவர் தனது ட்விட்டரில் கூறி இருப்பதாவது:-

ஜொமாட்டோவில் எனது ஆர்டரை ரத்து செய்தார்கள். அவர்கள் என் உணவுக்கு ஒரு இந்து அல்லாத ஒருவரை சப்ளை செய்ய ஒதுக்கீடு செய்தார்கள், அவர்கள் சப்ளை செய்ய வேறு ஒருவரை மாற்ற முடியாது என்று சொன்னார்கள். மேலும் பணத்தை திரும்ப வழங்க முடியாது என கூறினார்கள். என்னை டெலிவரி எடுக்க நீங்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்று நான் சொன்னேன்.எனக்கு பணம் திருப்பி தரவேண்டாம் ஆனால் ஆர்டரை ரத்துச்செய்யுங்கள் என கூறி உள்ளார்.

இதற்கு பதில் அளித்து ட்விட் செய்துள்ள ஜொமாடோ "உணவுக்கு ஒரு மதம் இல்லை. ஆனால் அதுவே ஒரு மதம்" என கூறி உள்ளது. இந்த பதில் ஆன்லைனில் அனைவரையும் கவர்ந்து உள்ளது.

ஒரு பயனர் கூறும் போது "நன்றி. இந்த மதவெறிக்கு எதிராக நின்றதற்காக ஜொமாடோ" என கூறி உள்ளார்.

மற்றொருவர் கூறும் போது "தயவுசெய்து அவரைப் போன்ற வாடிக்கையாளர்களை தடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம் அவர்கள் ஒரு பாடம் கற்கும்படி செய்ய வேண்டும். உணவுப் பிரியர்களிடையே மத வெறுப்புக்கு இடமில்லை என கூறி உள்ளார்.

ஜொமாடோ நிறுவனர் தீபீந்தர் கோயல் ட்வீட்டிற்கு பதிலளித்துள்ளார். அதில்

Just cancelled an order on @ZomatoIN they allocated a non hindu rider for my food they said they can't change rider and can't refund on cancellation I said you can't force me to take a delivery I don't want don't refund just cancel