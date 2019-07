மாநில செய்திகள்

என்னுடைய சிறப்பான பணிக்கு காவலர்களும், அதிகாரிகளும் தான் காரணம் - ஜாங்கிட் பேச்சு + "||" + For my excellent work The police and the authorities are the reason S.R. Jangid speech

என்னுடைய சிறப்பான பணிக்கு காவலர்களும், அதிகாரிகளும் தான் காரணம் - ஜாங்கிட் பேச்சு