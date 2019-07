தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் வங்கியின் மேல்தளம் இடிந்து விழுந்து விபத்து; ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + 1 killed, many feared trapped after roof of bank collapses in Maharashtras Solapur

மராட்டியத்தில் வங்கியின் மேல்தளம் இடிந்து விழுந்து விபத்து; ஒருவர் உயிரிழப்பு