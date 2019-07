தேசிய செய்திகள்

கணவர் முத்தலாக் கூறி விவாகரத்து செய்ததால் மனைவி தற்கொலைக்கு முயற்சி + "||" + A woman in Ahmedabad attempted suicide after she was allegedly given triple talaq by her husband.

