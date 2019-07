தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Cabinet approves increasing strength of Supreme Court judges from 31 to 34

