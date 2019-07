தேசிய செய்திகள்

நேத்ராவதி ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை: தொழில் அதிபர் சித்தார்த் உடல் மீட்பு - சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது + "||" + Suicide by jumping in the river Netravati: Businessman Siddharth Body Recovery - Buried in the hometown

நேத்ராவதி ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை: தொழில் அதிபர் சித்தார்த் உடல் மீட்பு - சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது