தேசிய செய்திகள்

ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்த அனைவரையும் எதிர்மனுதாரராக சேர்க்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + All those who filed the petition in the Icord should be included as a counterparty - Supreme Court directs Central Government

ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்த அனைவரையும் எதிர்மனுதாரராக சேர்க்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு