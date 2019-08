கிரிக்கெட்

”நான் அணிக்காக மட்டும் விளையாடவில்லை; நாட்டுக்காக விளையாடுகிறேன்” - யாரை சொல்கிறார் ரோகித் சர்மா + "||" + I don’t just walk out for my Team. I walk out for my country.-Rohit Sharma

