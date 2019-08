தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் 200 யூனிட் வரை மின் கட்டணம் கிடையாது: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + Arvind Kejriwal says no bill for electricity usage upto 200 units in Delhi

