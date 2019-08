தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி நில வழக்கு: மூன்று பேர் கொண்ட மத்தியஸ்த குழு உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் + "||" + Ayodhya land case: The three member mediation panel has submitted its report in a sealed cover to the Supreme Court

அயோத்தி நில வழக்கு: மூன்று பேர் கொண்ட மத்தியஸ்த குழு உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல்