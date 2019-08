தேசிய செய்திகள்

சிவப்பு விளக்கு பகுதிகளில் முஸ்லிம் பெண்கள் அதிகளவில் உள்ளனர்; பா.ஜ.க. தலைவர் சர்ச்சை பேச்சு + "||" + BJP leader stokes controversy in Odisha Assembly with derogatory remarks against Muslim women

சிவப்பு விளக்கு பகுதிகளில் முஸ்லிம் பெண்கள் அதிகளவில் உள்ளனர்; பா.ஜ.க. தலைவர் சர்ச்சை பேச்சு