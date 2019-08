தேசிய செய்திகள்

ஓலா, உபேர் போன்ற டாக்சி நிறுவனங்களை ஒழுங்குபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Supreme Court orders Centre to take steps to regulate Ola, Uber cabs

