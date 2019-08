உலக செய்திகள்

குல்பூஷன் ஜாதவை தூதர் சந்திக்க இன்று அனுமதி அளிப்பதாக பாகிஸ்தான் தகவல் + "||" + India To Evaluate Pak Offer Of Consular Access To Kulbhushan Jadhav

குல்பூஷன் ஜாதவை தூதர் சந்திக்க இன்று அனுமதி அளிப்பதாக பாகிஸ்தான் தகவல்