போக்குவரத்து மிகுந்த சாலையில் அவசரமாக தரையிறங்கிய விமானம்

வாஷிங்டன்

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் காவல் அதிகாரி ஒருவர் சென்று கொண்டிருந்த காருக்கு மேலே விமானம் ஒன்று குறைந்த உயரத்தில் பறந்து சென்றுள்ளது. ஒரு ஆள் மட்டுமே பயணிக்ககூடிய கே.ஆர் 2 ரக அந்த விமானம், வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருந்த சாலையில் திடீர் என தரையிறக்கப்பட்டது.

அதிலிருந்து இறங்கிய விமானியிடம் விசாரித்ததில், விமானத்தின் எரிபொருள் அமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறால் அதனை அவசர அவசரமாக தரையிறக்கியது தெரிய வந்ததாக காவல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார். காவல் அதிகாரியின் காரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கேமராவில் பதிவான இந்த காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

Trooper Thompson’s dash cam video capturing this morning’s events! Great job by the pilot and trooper! pic.twitter.com/7X0uWYJ9fc