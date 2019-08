உலக செய்திகள்

ரஷிய அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறியது - புதிய ஆயுத போட்டிக்கு வழிவகுக்குமா? + "||" + US withdraws from Russian nuclear deal - Will it lead to new arms Competition?

ரஷிய அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறியது - புதிய ஆயுத போட்டிக்கு வழிவகுக்குமா?