உலக செய்திகள்

ஹஜ் பயணத்தின் போது விமானத்தில் இருந்து இறக்கி விடப்பட்ட நவாஸ் ஷெரீப் உறவினர்கள் + "||" + Relatives of Nawaz Sharif who was unloaded from the plane during Hajj

ஹஜ் பயணத்தின் போது விமானத்தில் இருந்து இறக்கி விடப்பட்ட நவாஸ் ஷெரீப் உறவினர்கள்