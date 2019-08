தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரை மூன்றாக பிரிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் + "||" + Is Jammu and Kashmir going to be divided into three union territories?

