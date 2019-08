தேசிய செய்திகள்

அரசியலை விட்டு விலகலாமா என யோசித்து வருகிறேன் - கர்நாடக முன்னாள் முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி + "||" + Ex-K'taka CM HD Kumaraswamy: I'm thinking of going away from politics.

