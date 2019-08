தேசிய செய்திகள்

இந்திய பகுதியில் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவ பாகிஸ்தான் ராணுவம் உதவி -இந்திய ராணுவம் + "||" + terrorists who are aided by the Pakistan Army Indian Army

இந்திய பகுதியில் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவ பாகிஸ்தான் ராணுவம் உதவி -இந்திய ராணுவம்