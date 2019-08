விண்வெளி வினாடி-வினா போட்டி: சந்திரயான்-2 விண்கலம் நிகழ்வை பிரதமர் மோடியுடன் காணலாம் - இஸ்ரோ அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,

விண்வெளி தொடர்பான வினாடி வினா போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்கள், பிரதமர் மோடியுடன் சந்திரயான்-2 விண்கலம் நிலவில் இறங்கும் நிகழ்வை நேரலையில் காணலாம். வினாடி வினா தொடர்பான தகவல்களை quiz.mygov.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என பதிவிட்டுள்ளது.

#ISRO

Participate and get a chance to watch the Landing of #Chandrayaan2 on the Moon live along with Honorable PM Narendra Modi



Visit https://t.co/OF6LjxPEEX for more details.