தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அந்தஸ்தை பறிக்க முயன்றால் போராடுவோம் - தேசிய மாநாட்டு கட்சி + "||" + Party will oppose any bid to abrogate Article 35A, 370 National Conference

காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அந்தஸ்தை பறிக்க முயன்றால் போராடுவோம் - தேசிய மாநாட்டு கட்சி