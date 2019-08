உலக செய்திகள்

தங்கத்தை கடத்த முயற்சி: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 6 இந்தியர்கள் கைது + "||" + Trying to smuggle gold: 6 Indians arrested at Colombo airport

தங்கத்தை கடத்த முயற்சி: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 6 இந்தியர்கள் கைது