தேசிய செய்திகள்

1999-ம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்த 1000 ரூபாய் நோட்டு புழக்கத்துக்கான சட்டம் ரத்து + "||" + The repeal of the 1,000 rupee note circulation law came into effect in 1999

1999-ம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்த 1000 ரூபாய் நோட்டு புழக்கத்துக்கான சட்டம் ரத்து