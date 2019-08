தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் 10 பழங்குடியினர் கொல்லப்பட்ட விவகாரம்: கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு நீக்கம் - யோகி ஆதித்யநாத் அறிவிப்பு + "||" + 10 tribes killed in UP: Collector and police superintendent dismissed - Yogi Adityanath Announcement

உ.பி.யில் 10 பழங்குடியினர் கொல்லப்பட்ட விவகாரம்: கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு நீக்கம் - யோகி ஆதித்யநாத் அறிவிப்பு