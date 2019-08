தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அந்தஸ்தை பறிக்க முயன்றால் போராடுவோம் - அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + If we try to take away Kashmir's special status, we will fight - All Party Meeting Resolution

காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அந்தஸ்தை பறிக்க முயன்றால் போராடுவோம் - அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்