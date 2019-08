தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் காலை 6 மணி முதல் 144 தடை உத்தரவு அமல் என அறிவிப்பு + "||" + Jammu: Section 144 of Code of Criminal Procedure (CrPC) to be imposed in Jammu from 6 am, 5th August, till further orders

