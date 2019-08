தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரின் லடாக் பகுதியில் பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் இன்று செயல்படும் + "||" + School and colleges in Ladakh area of Kashmir function as usual today

காஷ்மீரின் லடாக் பகுதியில் பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் இன்று செயல்படும்