உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து விவகாரம் வன்முறை வெடிக்கும் பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள் ஆவேசம் + "||" + Kashmir issue: Pakistani media warns of violence, calls it 'darkest hour' after India revokes Article 370

காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து விவகாரம் வன்முறை வெடிக்கும் பாகிஸ்தான் ஊடகங்கள் ஆவேசம்