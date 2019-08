தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அடிமை போல வேலை பார்த்தேன்: கர்நாடக முன்னாள் முதல் மந்திரி குமாரசாமி + "||" + HD Kumaraswamy Says He 'Worked Like a Slave' for Congress But Nobody Appreciated His Work

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அடிமை போல வேலை பார்த்தேன்: கர்நாடக முன்னாள் முதல் மந்திரி குமாரசாமி