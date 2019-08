உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரத்தை ஐ.நா. சபைக்கு கொண்டு செல்வோம் - பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் இம்ரான் கான் பேச்சு + "||" + Pakistan Prime Minister Imran Khan at the Joint Session of Parliament:

