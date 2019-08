கிரிக்கெட்

வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்தியா முதலில் பந்து வீச்சு + "||" + The last 20 overs cricket against West Indies, India Bowling first

வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்தியா முதலில் பந்து வீச்சு