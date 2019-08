தேசிய செய்திகள்

சுஷ்மா சுவராஜ் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Former External Affairs Minister Sushma Swaraj has been admitted to AIIMS

சுஷ்மா சுவராஜ் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதி